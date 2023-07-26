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التعليم العالي توضح نسب التنافس للطلبة على المقاعد الجامعية

26 يوليو 2023
التعليم العالي توضح نسب التنافس للطلبة على المقاعد الجامعية

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة ، اليوم الأربعاء، إن طالب الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية ينافس على نسبة 100 بالمئة من المقاعد، في اللحظة التي ينهي فيها متطلبات النجاح في شهادة الثانوية العامة الأردنية للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية (لأول مرة) في حال حقق نسبة نجاح 50 بالمئة فأكثر في جميع المباحث، ومعدل عام 65 بالمئة فأعلى.
وينافس طالب السنوات السابقة على نسبة 5 بالمئة من المقاعد، في اللحظة التي يكون فيها الطالب قد أنهى متطلبات النجاح في شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الرسمية.
ونوه إلى أن الطالب الذي حقق متطلبات النجاح في شهادة الثانوية العامة الأردنية للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، (لأول مرة) على الدورة التكميلية الماضية، سواء قام بإعادة مواد لأغراض رفع المعدل على الدورة الصيفية الحالية أم لا، عليه الانتباه أثناء تقديم طلب القبول الموحد إذا قدم على ثانوية الدورة التكميلية “الماضية”؛ فإنه يعتبر من السنة الحالية وينافس على نسبة 100 بالمئة من المقاعد، لكن إذا قدم على ثانوية الدورة الصيفية “الحالية” بعد الإعادة لأغراض رفع المعدل؛ فإنه يعتبر من السنوات السابقة وينافس على نسبة 5 بالمئة فقط من المقاعد؛ “لذلك عليه وهو يتقدم بطلب القبول الموحد تحديد الثانوية العامة التي يرغب بالمنافسة عليها وإدخال رقم الجلوس والدورة بشكل صحيح.”
وبين أن الطالب الذي يقوم بإعادة كامل مباحث الثانوية العامة، أو تغيير فرعه؛ فإنه يعتبر ضمن السنة الحالية وينافس على نسبة 100 بالمئة من المقاعد


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