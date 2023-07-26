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رئيس جامعة البترا يستقبل السفير الماليزي

26 يوليو 2023
رئيس جامعة البترا يستقبل السفير الماليزي

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم السفير الماليزي في عمان محمد بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، وتم بحث آفاق التعاون بين جامعة البترا والسفارة الماليزية لتعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الماليزية.
ورحب عبد الرحيم بالوفد الضيف مقدمًا نبذة عن نشأة الجامعة وكلياتها وتخصصاتها، واستعرض عبد الرحيم الاعتمادات المحلية والدولية التي حصلت عليها الجامعة، وقدم درع الجامعة التقديري إلى السفير الماليزي.
وتضمنت الزيارة جولة للوفد ضمن مرافق الجامعة اطلع فيها على مراكز البحث العلمي والتطوير ودعم الريادة والإبداع، إلى جانب زيارة عدد من الكليات، وضم الوفد الماليزي المستشار رضوان أبو رشيد والملحق الأكاديمي مهد بن علي.


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