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موقع إخباري اماراتي يعتبر احد أكبر التيارات السياسية الاردنية تستغل قانون الجرائم الإلكترونية بعد موت سريري

26 يوليو 2023
موقع إخباري اماراتي يعتبر احد أكبر التيارات السياسية الاردنية تستغل قانون الجرائم الإلكترونية بعد موت سريري

وطنا اليوم – خاص – تناول موقع اخباري إمارتي شأن داخلي اردني بطريقة استهجنها مراقبون ، حيث نشر موقع 24 الاخباري الاماراتي خبراً يتعلق باحد اكبر واهم التيارات السياسية في الاردن حيث وصف الموقع الاخوان المسليمن في الاردن بأنه حزب غير مرخص حين اورد الموقع  في خبره عبارة (عادت جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن إلى الظهور مجدداً، مستغلة قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره).

رصدت وطنا اليوم خبر الموقع الاماراتي الا انها تنأى عن نشر الخبر الذي اعتبر تدخل في الشأن الداخلي والسياسي الاردني ، بعد ان تناول الموقع مشروع قانون الجرائم الالكترونية وربطه بالاسلاميين حين اورد الموقع  أن الاسلاميين وجهوا تعليمات مشددة الى أعضاء التيار الإسلامي في البرلمان بابداء مواقف مشددة تجاه القانون .

واعتبر الموقع أن جماعة الاخوان المسلمين تحاول استغلال احداث سياسية حين اورد في خبره ( ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الجماعة استغلال أحداث سياسية وقضايا جدلية، بعد حالة موت سريري فرضت عليها بسبب العقوبات الاجتماعي، وتهميش المجتمع لها.)

ثمة عبارات رصدتها وطنا اليوم تناولها خبر الموقع الاماراتي اعتبرت تدخل واضح وانتقاد لاحد اكبر التيارات السياسية في الاردن، الامر الذي من شأنه يحتاج الى موقف واضح من الحكومة الاردنية تجاه هذا التدخل ، في حين لا تسمح القوانين الاردنية بالتدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة شقيقة وصديقة .


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