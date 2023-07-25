رئيس الجامعة الهاشمية يفتتح المختبر الحاسوبي “حبيب الزيودي”

وطنا اليوم: افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون المختبر الحاسوبي الذي سمي باسم الشاعر والأديب الأردني “حبيب الزيودي”، ويتبع لمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم، وسيكون رافدا لعمليات الجامعة الأكاديمية وامتحاناتها الإلكترونية ونشاطاتها البرمجية.

وقال الدكتور الزبون خلال الافتتاح، إن الجامعة ماضية في خطتها لتطوير وتوسعة منظومة التعليم الإلكتروني والمدمج التي تضاهي مثيلاتها في جامعات العالم المتقدم، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة الحاسوبية المرتبطة بشبكة الإنترنت، وكافة الأجهزة من الألواح التفاعلية، والوسائط المتعددة، والبرمجيات التعليمية، والطابعات، والماسحات، والكاميرات، وكل ما من شأنه ضمان بيئة تعليمية جاذبة ومنافسة تحقق نتاجات التعلم المرغوبة.

وأكد، أن الجامعة مستمرة بإتاحة بيئة فعالة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات والتعليم الإلكتروني والمدمج، وكل ذلك فقط من خلال كوادر الجامعة في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني وباقي كوادر الجامعة ،وكذلك استمرار الجامعة بتطوير عدد كبير من الأنظمة الأكاديمية والإدارية وزيادة التكامل بنيويا، مما أهل الجامعة لتكون بيت خبرة وطنية في هذا الجانب .

وقدم مشرف مشروع إنشاء المختبر/ نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عوني اطرادات، إيجازا عن أهداف إنشاء المختبر ومراحل إنجازه بما يتسق مع رؤية إدارة الجامعة في تعزيز موارد الجامعة التقنية والعلمية، مشيراً إلى أن الجامعة تحث الخطى لتوسيع خدماتها الالكترونية،وتوفير البيئة الإلكترونية الحاضنة للتطورات المتسارعة في مجال الحوسبة والتعليم الإلكتروني والمدمج وتوفير البنى الحاسوبية والبرمجية لدعم تلك التوجهات ،ومنها استمرار إنشاء المختبرات الحاسوبية.

وبين أن المختبر سيقدم خدمات الامتحانات المحوسبة والاستخدامات البرمجية ل 2500 طالب أسبوعيا ،وكذلك خدمات الطباعة والبرمجة وغيرها من التطبيقات الحاسوبية، وبالتالي توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بجميع محاورها.

بدوره أفاد رئيس شعبة المختبرات باسم أبو دلبوح، بأن المختبر يخدم جميع التخصصات العلمية ويلبي احتياجات الطلبة، وهو مزود بأحدث الأجهزة المزودة بخدمات الإنترنت ،ويضم 100 جهاز حاسوب متطور وحديث ويواكب متطلبات العصر لخدمة العملية التعليمية، وإجراء الامتحانات الإلكترونية، وإتمام عملية التسجيل.

يشار إلى أن مختبر حبيب الزيودي، دخل حيز التشغيل التجريبي خلال فترة الامتحانات الإلكترونية الأخيرة للفصل الدراسي الماضي وبأداء مميز ،وساهم بنجاح في تبسيط وتسهيل إجراءات الامتحانات وتقليل التعارضات في مختبرات الجامعة الحاسوبية الأخرى.