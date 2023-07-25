بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

قطاع الكهرباء: إقبال كبير على شراء التكييفات

منذ 4 ساعات
قطاع الكهرباء: إقبال كبير على شراء التكييفات

وطنا اليوم: وصف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، نشاط السوق “بالطبيعي”، رغم موجة الحر غير المسبوقة التي تؤثر على المملكة منذ عدة أيام.

وقال “الزعبي” اليوم الثلاثاء، إن السوق شهد حركة تجارية طبيعية، إذ كان من المتوقع نظرا لاشتداد درجات الحرارة في المملكة أن يكون هنالك إقبال واسع على أجهزة التبريد المنزلية من المكيفات والمراوح و”الفريزرات”.

وأشار إلى أن مختلف أجهزة التكييف والمراوح متوفرة بالسوق المحلية وبأسعار أقل من 10-15 بالمئة، مقارنة مع السنوات الماضية، نظرا لانخفاض تكاليف الشحن، والجمارك بنسبة 5 بالمئة، وانخفاض البضائع والمواد في بلاد المنشأ.

وعزا الزعبي النشاط الطبيعي لقطاع الكهربائيات هذا الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مقارنة مع السنوات السابقة، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى العزوف عن شراء الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التبريد إلا للضرورة القصوى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

“أمانة عمان” تشارك في البرنامج التدريبي لمنظمة المدن المتحدة

19:15

هيومن رايتس : على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

19:12

جامعة اليرموك ومؤسسة ولي العهد تنظمان ورشة تعريفية لأفضل تطبيق خدمات حكومية

19:07

الخارجية ترحب بإعلان الأمم المتحدة سحب ناقلة نفط “صافر”

19:07

الجغبير : غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

19:04

إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

18:59

الكهرباء الوطنية توضح أسباب تراكم الديون على الشركة

17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

وفيات
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023