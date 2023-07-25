لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – الجزائرية تعزي الجزائر في ضحايا حادث الحريق المأساوي

وطنا اليوم: أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – الجزائرية، عن تعازيهم وصادق مواساتهم للشعب الجزائري الشقيق، في ضحايا حادث الحريق المأساوي، الذي وقع في عدد من الولايات الجزائرية، مُخلفا عددا من الضحايا والإصابات.

وقالت رئيسة اللجنة، النائب المُهندسة مروة الصعوب، في برقية بعثتها اللجنة للسفير الجزائري لدى عمان عبدالكريم بحة، “إننا إذ نشاطركم شديد الألم، ونتقدم للحكومة والشعب الجزائري الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، لنتضرع إلى الله العلي القدير أن يُسكن الضحايا فسيح جناته.