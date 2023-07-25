مهيدات يفتتح ورشة عمل متخصصة للتعريف المصطلحات الطبية

وطنا اليوم: افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الإثنين ورشة عمل متخصصة بالتشارك بين المؤسسة ومختصين عاملين على إدارة قاموس المصطلحات الطبية في الولايات المتحدة الامريكية وبحضور ضباط ارتباط اليقظة من شركات ومستودعات الادوية ومركز اليقظة الفرعية للتعريف بقاموس المصطلحات الطبية الخاصة بالإجراءات التنظيمية المتخذة بخصوص متابعة مأمونية الادوية قبل وبعد التسويق.

واكد مهيدات خلال كلمته الإفتتاحية على اهمية هذه الورشة المتخصصة والتي تعد إمتداد لسلسلة من الورشات التي تعنى ببرنامج اليقظة الدوائية والتي تهدف إلى إعطاء العاملين في مجال اليقظة الدوائية في شركات ومستودعات الأدوية الأردنية لمحة عن قاموس المصطلحات الطبية وكيفية استخدام الأدوات المتنوعة المتاحة ضمنه لضمان متابعة مأمونية الادوية قبل وبعد التسويق.



وتضمن برنامج الورشة التي نظمتها مديرية الدواء في المؤسسة عدة عروض تقديمية حول عدة مواضيع منها: مقدمة عن استخدام القاموس الطبي وتاريخ تاسيسه واساسيات الترميز وعرض حول القاموس الطبي بالعربية.



ويذكر أن هذا القاموس يساهم في تسهيل مشاركة المعلومات التنظيمية عالميا للأدوية البشرية، حيث أنه يعمل على ترميز جميع المصطلحات الطبية والآثار الجانبية واعطاؤها رموزا فريدة الامر الذي يجعل منه مرجعا عالميا.



وتضم المؤسسة المركز الرئيسي لليقظة الدوائية والذي تتبع له عدة فروع في مختلف محافظات المملكة والذي يقوم بإستقبال وتحليل الإبلاغات عن الاعراض الجانبية للأدوية وإتخاذ الإجرءات اللازمة .