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زين تفوز بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

25 يوليو 2023
زين تفوز بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

وطنا اليوم:حصلت شركة زين الأردن على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الأعمال التطوعية المؤسسية، وذلك عن مساهماتها في التعليم والتدريب.
وتسلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، الجائزة خلال حفل التكريم الذي أقيم أمس في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، حيث كرّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.
يذكر أن الجائزة التي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، استقبلت 25 ألف طلب في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار والتدريب، وحقق الفائزون المعايير وفقاً لفئات الجائزة الثلاث؛ فئة الأعمال التطوعية الفردية، وفئة الأعمال التطوعية الجماعية، وفئة الأعمال التطوعية المؤسسية.


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