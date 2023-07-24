جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

وطنا اليوم: افتتحت جامعة جرش، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم العلمي بعنوان (التغير المناخي والأمن الغذائي وتحديات الاستدامة) بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد الخلايلة، إن الفعاليات تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2023، بمشاركة عدد من الباحثين والعلماء والمختصين في هذا المجال.

وأشار عميد كلية الزراعة في جامعة جرش الدكتور محمد الطراونة، إلى أن اليوم العلمي يجسد المسؤولية المجتمعية القائمة على المُساهمة وطنيًا في الخطط والاستراتيجيات التي تُحقق الانتقال نحو اقتصاد أخضر وعادل وتحقيق مقتضيات التنمية المستدامة التي حرصت المملكة على أن تكون ضمن التزاماتها وأولوياتها تحقيقاً للرؤية الملكية السامية.

وبين رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية المهندس حسن جبر، أن ظاهرة التصحر تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البيئة وتسبب اختلال موازين الأمن الغذائي والمجاعة والتوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويؤدي ذلك كله إلى نشوب النزاعات والحروب والمزيد من الفقر.

واشتملت فعاليات اليوم العلمي، على أوراق عمل خلال جلستين عن التغير المناخي والأمن الغذائي الواقع والتحديات والأولويات، تحدث فيها عدد من الأكاديميين.

وفي نهاية الفعاليات التي حضرها رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عماد ربيع، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أحمد الحوامدة، ورئيس هيئة المديرين محمد الحوامدة وأعضاء الهيئة، وعدد من مدراء الدوائر والمعنيين، تم توزيع الدروع على المنظمين والداعمين.