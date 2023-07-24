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الجامعة الألمانية الأردنية تطلق مبادرة حقك تتعلّم لطلبة مدرسة العبدليّة في جبل عمّان

منذ 6 ساعات
الجامعة الألمانية الأردنية تطلق مبادرة حقك تتعلّم لطلبة مدرسة العبدليّة في جبل عمّان

وطنا اليوم – اطلقت الجامعة الألمانية الأردنية في حرمها بجبل عمان مبادرة حقك تتعلم التي تستهدف طلبة مدرسة العبدلية الأساسية للبنين ، من خلال انشاء نادي صيفي لطلبة الصف الخامس في المدرسة.
وتهدف المبادرة التي تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم لرعاية المدرسة وتقديمها للمجتمع الأردني كمدرسة حكومية رياديّة الى تقوية المهارت العلمية واللغوية والثقافية للطلبة وتعزيز مهاراتهم وغرس قيم التعاون والمشاركة والأنتماء للوطن في نفوسهم .
وأشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الحرم الجامعي السيد عبد الحكيم عربيات خلال افتتاح النادي الصيفي الأول مندوبا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، الى أهمية المبادرة في افساح المجال أمام الطلبة المشاركين للاستفادة من العطلة المدرسيّة بالتعويض الأكاديمي للمواد العلميّة والتعرف على مهارات وأنشطة تعزز من قدراتهم وتصقل شخصياتهم وتقديمهم للمجتمع كطلبة متميزين .
وبين أن برنامج النادي الذي سيستمر لمده شهر ، ويشرف عليه متطوعين من طلبة الجامعة ومعلمي المدرسة وبمشاركة شركة البوتاس العربية وعدد من الشركات المساندة يشمل دروس تقوية في مختلف المناهج المدرسية وتعليم الطلبة اللغة الألمانية إضافة الى أنشطة لامنهجية منوعة .
يذكر أن الجامعة الألمانية الأردنية وإنطلاقا من دورها في تنميه المجتمع وخدمته ستطلق الشهر الحالي جامعة الأطفال المؤلفة من ثلاثة برامج رئيسة هي مبادرة حقك تتعلم والبروفيسور الصغير ومخيم الابتكار بالتعاون مع جمعية ابتكار للتنمية والابداع.


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