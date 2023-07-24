بدء تشغيل رحلات المنطاد في البترا الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجان، عن بدء تشغيل مشروع منطاد البترا يوم الأربعاء المقبل.

وقال ، إن هذا المشروع السياحي المهم استكمل الموافقات الرسمية كافة، حيث سيتم تشغيله رسميا الأربعاء المقبل.

وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق الإضافة النوعية للسياح ويزيد من الفعاليات السياحية والترفيهية في البترا مما يعمل على زيادة مدة إقامة السائح والزائر ويثري تجربته.

وبين أن المنطاد قريب من المحمية الأثرية، و سيشكل نقلة نوعية في مستوى وطبيعة الخدمات والفعاليات والنشاطات الموجودة في منطقة وادي موسى