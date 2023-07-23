“الأردنية” تزف للوطن فوجها الثامن والخمسين

وصايا عبيدات للطلبة:

عبيدات للخريجين: ابذلوا ما بوسعكم من أجل رفعة الأردن وازدهاره ومنعته ورفاه أهله

عبيدات: امنحوا مساحةً للعقل، ومثلها للقلب، دون تغول أحدهما على الآخر

عبيدات: لا تستسلموا للشك والحيرة والألم؛ فما ذاك إلا ضجيج وثرثرة وضوضاء لا قيمة لها

عبيدات: فلا تجعلوا الآخر يسرق وقتكم وعمركم

عبيدات: لا تعيشوا في عباءة أحد، فأنت الشخص الوحيد الذي يكتب قصة الحياة التي يعيشها

أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) زكريا الغول – اختتمت الجامعة الأردنية اليوم فعاليات حفل تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبتها الذين يقدرون بنحو (10236) طالبا وطالبة.

ووفقا للإحصائيات التي أعدتها وحدة القبول والتسجيل، فان العدد الكلي للطلبة الخريجين بلغ (10236) طالبا وطالبة، منهم 8007 طلاب أنهوا متطلبات مرحلة البكالوريوس و2229 طالبا وطالبة أنهوا مستويات الدراسات العليا. وقد شكلت الإناث من مجمل الخريجين، على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا، ما نسبته (69.33%).

وبلغ عدد الطلبة الدوليين نحو (913) طالبا وطالبة من 62 جنسية أجنبية، منهم 661 طالبا وطالبة أنهوا متطلبات مرحلة البكالوريوس، و252 طالبا وطالبة أنهوا مستويات الدراسات العليا، مشكلين ما نسبته (9.92%) من المجمل العام للطلبة.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في مستهل كلمته، إن للجامعة الأردنية الحق بأن تفخر بالطلبة اليوم، كما يحق لهم أن يفخروا بجامعتهم التي باتت تحتل مكانًا عليًا بين الجامعات الخمسمئة الأفضل في العالم، تلك المكانة التي جاءت بجهود إدارات الجامعة المتتالية، وتعب أساتذتها ومنتسبيها، وتوفيق الله عز وجل، والتي ستتعزز بجهود الخريجين أيضًا، الذين وصفهم برسل الأردنية للعالم.