إتحاد الناشرين الأردنيين يحدد مكان إقامة معرض عمان للكتاب 

وطنا اليوم: أعلن إتحاد الناشرين الأردنيين اليوم السبت رسميا عن إقامة معرض عمان الدولي للكتاب 2023 الدورة (22) في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار.

وقال رئيس الاتحاد جبر أبو فارس في بيان صحفي اليوم السبت، إن المعرض سيقام كما هو معلن سابقا في الفترة من 21 أيلول إلى 30 أيلول 2023، في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار، مضيفا أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة في المعرض، وسيتم البدء في إرسال الموافقات للمشاركين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن دولة قطر الشقيقة ستكون ضيف الشرف لهذه الدورة من خلال برنامج ثقافي متنوع يعكس تميز المشهد الثقافي القطري، والنجاح الذي حققه الأشقاء في معرض الدوحة للكتاب مؤخرا، وينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعطي رواد المعرض الفرصة للإطلاع على المشهد الثقافي في قطر الشقيقة، والصناعات الثقافية التي أنجزت منها الكثير خلال السنوات الماضية.