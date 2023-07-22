رئيس جامعة عمان الأهلية يرعى احتفال اليوم الأول بتخريج طلاب 30 كلية

وطنا اليوم: رعى الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية مساء أمس، احتفال الجامعة لليوم الاول بتخريج طلبتها من الفوج (30) لكليات ” الصيدلة، والعلوم الطبية المساندة، والهندسة، والعمارة والتصميم، والتمريض، وذلك بحضور نائبي الرئيس أ.د. مصلح الطراونة وأ.د. أنس السعود ومساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي الدكتورإياد شعبان والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين.

واستهل الحفل بتلاوة القران الكريم، ثم السلام الملكي، ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات كلمة في الحفل حيّا فيها عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ورحب بالضيوف والحضور، والخريجين.

ورحب بالحضور في جامعة عمان الأهلية خلال الاحتفال بتخريج فوج جديد من طلبتها، حيث تواصل الجامعة بوصفها صرحاً حضارياً متميزاً العمل على اعداد العمل الطالب الجامعي إعدادا علمياً وثقافياً واجتماعياً وتهيئة الفرصة للتسابق في ميدان العطاء وتحقيق الذات من خلال برامجها الاكاديمية والتي تميزت بالسبق والريادة بين الجامعات الأردنية منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الاردن منذ ما يزيد على ثلاث وثلاثين عاماً على يد المرحوم المؤسس الدكتور احمد الحوراني لتكون منارة علم ومركز اشعاع حضاري فكانت وستبقى هذه الجامعة جامعة الوطن وجامعة العلم والمعرفة والتميز.

وأضاف: أننا فخورون في جامعة عمان الاهلية بدخولها المستحق بين أفضل ألف جامعة على مستوى العالم وفق التصنيف QS العالمي وحصولها المرتبة 801-850 عالمياً والذي صدر مؤخراً حيث حصدت الجامعة المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث حفر اسم الجامعة على لوحة الشرف بين الجامعات العريقة و هو مركز مستحق استنزف الجهد والوقت عبر سنوات، ففرحة التصنيف لم تكن بسيطة وشروطها ليست سهلة لأنها تعتمد على العمل الجماعي ضمن خطة محكمة يراقبها ويتابعها طاقم مميز قيادي وإداري.

وبدعم كبير ومتواصل من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة أ.د. ساري حمدان وكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وفرحة هذا التصنيف جاءت مضاعفة لتزامنها مع بدء احتفالات الجامعة بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها الخريجين.

ثم قال: لقد التزمت جامعة عمان الأهلية بالمحافظة على تقاليد التفوق والتميز والابداع والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي ونوعية الكادر التدريسي والإداري ووضعت خططاً لتطوير الأداء المؤسسي وجوده التعليم وتعزيز البحث العلمي والتفاعل مع مكونات المجتمع المحلي بما يعزز الرؤية التي تبنتها الجامعة بأن تصبح جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة داعمة للابتكار.الى جانب مواكبتها للتطور العلمي والتكنولوجي والموائمة بين البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، حيث استحدثت الجامعة مجموعة من التخصصات الجديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير ، فقد منحت الجامعة الموافقة على استحداث كلية لطب الاسنان وجارٍالعمل حالياً على كافة التجهيزات الطبية والفنية اللازمة لتكون بمصاف الكليات المتقدمة في هذاالتخصص.

بالإضافة إلى استحداث كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي وكلية التكنولوجيا الزراعية، واستحداث تخصصات :

التسويق الالكتروني والتواصل الرقمي ،التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا تحليل الاعمال في كلية الاعمال، وتخصص هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة

إلى جانب تخصص العلاج الطبيعي وتخصص التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية في كلية العلوم الطبية المساندة.

وعلى مستوى الماجستير تم استحداث برامج الماجستير في:

.1 علوم واضطرابات التواصل 2. علوم السمع .3 الهندسة الطبية الحيوية .4 ماجستير علوم الرياضة .5 ماجستير علوم التمريض.

وخاطب الخريجين بالقول: “أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.. فهنيئا لكم ما صنعت أيديكم، ولا يفوتني تقديم رسالة شكر وتقدير للآباء والأمهات اللذين بذلوا الغالي والنفيس للوصول الى هذا اليوم.

وختم كلمته قائلا: “وفقنا الله جميعا لخدمة جامعتنا وخدمة أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين”.

وألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة سلاف عبدالكريم محمد هندي حيث استذكرت أيام الدراسة والجهد والتعب من الخريجين ومن أهلهم وذويهم والتي كللت بالنجاح ، حيث يتأهبون اليوم لدخول معترك الحياة العملية بعد أن قدمت لهم الجامعة التعليم والإعداد المتميز ليشقوا طريقهم بثقة في سوق العمل .

وأعربت عن فخرها هي وزملائها وزميلاتها من الخريجين والخريجات بجامعتهم وما حققته من إنجازات نوعية بين الجامعات محليا وعربيا وعالميا.

كما هنأت الخريجين وذويهم بهذه المناسبة،مقدمة الشكر والعرفان لأهاليهم ولجامعتهم .

وقد قدم للحفل كلا من الخريجين أمجد عبد الحكيم عدنان الليمون وسجى فايز نوفان العباس.

وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل السيد الرئيس بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين.

ويذكر أنه سيتم مساء اليوم برعاية الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين ،نائب رئيس مجلس الأمناء حفل اليوم الثاني للجامعة بتخريج طلبتها من الفوج 30 لكليات:

الآداب والعلوم، والحقوق، والأعمال، وتقنية المعلومات ، والعلوم التربوية ، والدراسات العليا . مساء أمس 21-7-2023 احتفال الجامعة لليوم الاول بتخريج طلبتها من الفوج (30) لكليات ” الصيدلة ، والعلوم الطبية المساندة ، والهندسة ، والعمارة والتصميم ، والتمريض ” بحضور نائبي الرئيس أ.د. مصلح الطراونة وأ.د. أنس السعود ومساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين.