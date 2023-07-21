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رجال الامن يتسلمون واجب التغطية الامنية لمباراة الوحدات والفيصلي

منذ ساعة واحدة
رجال الامن يتسلمون واجب التغطية الامنية لمباراة الوحدات والفيصلي

وطنا اليوم:تسلم منتسبي مديرية الامن العام، اليوم الجمعة، رغم حرارة الاجواء، بهمة عالية وعزيمة ومنذ ساعات مبكرة واجب التغطية الامنية لمباراة فريقي الوحدات والفيصلي في ستاد عمان الدولي- مدينة الحسين للشباب.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (٨) مساء.


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