رجال الامن يتسلمون واجب التغطية الامنية لمباراة الوحدات والفيصلي

وطنا اليوم:تسلم منتسبي مديرية الامن العام، اليوم الجمعة، رغم حرارة الاجواء، بهمة عالية وعزيمة ومنذ ساعات مبكرة واجب التغطية الامنية لمباراة فريقي الوحدات والفيصلي في ستاد عمان الدولي- مدينة الحسين للشباب.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (٨) مساء.