نصائح وتحذيرات مهمة من الدفاع المدني للأردنيين

وطنا اليوم:وجهت مديرية الدفاع المدني، إرشادات ونصائح للأردنيين يجب إتباعها لتجنب حدوث حرائق الغابات والأعشاب.

ونصحت المديرية، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، “بعدم حرق الأعشاب الجافة بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات، وتجنب رمي السجائر وأعواد الثقاب على جوانب الطرقات، والتأكد من إطفاء النار قبل مغادرة مكان التنزه بعد عملية الشواء، عدم ترك مصادر الاشتعال في متناول الأطفال”.

ودعت إلى ضرورة الحرص على عدم حرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحقول بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات