بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نصائح وتحذيرات مهمة من الدفاع المدني للأردنيين

منذ 3 ساعات
نصائح وتحذيرات مهمة من الدفاع المدني للأردنيين

وطنا اليوم:وجهت مديرية الدفاع المدني، إرشادات ونصائح للأردنيين يجب إتباعها لتجنب حدوث حرائق الغابات والأعشاب.
ونصحت المديرية، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، “بعدم حرق الأعشاب الجافة بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات، وتجنب رمي السجائر وأعواد الثقاب على جوانب الطرقات، والتأكد من إطفاء النار قبل مغادرة مكان التنزه بعد عملية الشواء، عدم ترك مصادر الاشتعال في متناول الأطفال”.
ودعت إلى ضرورة الحرص على عدم حرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحقول بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:53

هذا ما قاله الحسن من بلدة الرفيد

11:28

الأدوية في كل مكان..إعصار يدمر مصنع فايزر للقاحات في أميركا

11:19

مئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية

11:08

الصين تستعد للوباء القادم بـ منشآت طوارئ في المدن الكبرى

11:01

شاهد بالفيديو.. كل الشارع طار بفعل انفجار غامض

10:47

السعودية تتيح دعوة للزيارة والعمرة بتأشيرة خاصة

10:41

الأوقاف: أكثر من 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في مراكز تحفيظ القرآن الكريم

10:09

بعد تهديدات باستهداف السفن.. أسعار القمح تواصل ارتفاعها

09:59

رغم انخفاض الأسعار.. ركود غير مسبوق في سوق الأثاث

09:52

6 إصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك

09:46

وفيات الجمعة 21-7-2023

09:42

حريق يلتهم مخيما للنازحين السوريين في لبنان

وفيات
وفيات الجمعة 21-7-2023وفيات الخميس 20-7-2023وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023