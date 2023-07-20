مجموعة الحوراني تهنئ د.ماهر الحوراني بتخرج نجله “احمد” من جامعة مانشستر بتفوق

وطنا اليوم:أسرة مجموعة الحوراني الاستثمارية بكافة رؤساء ومنسوبي شركاتها بما فيها جامعة عمان الاهلية “رئيساً وعمداء وأعضاء هيئتين تدريسية وإدارية”يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين

بمناسبة تخرّج ابنه أحمد من جامعة مانشيستر بتفوق في تخصص هندسة الميكانيك و الإدارة لدرجة البكالوريوس ويتمنون لأحمد المزيد من التقدم والنجاح وعقبال الماجستير والدكتوراة بإذن الله

ألف مبروك