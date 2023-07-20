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تحذير للأمهات.. تعرف على مخاطر المشروبات الغازية على المرضعات والأطفال

منذ ساعة واحدة
تحذير للأمهات.. تعرف على مخاطر المشروبات الغازية على المرضعات والأطفال

وطنا اليوم: بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يميل الكثير من الأشخاص لتناول المشروبات الغازية، ظنا منهم أنها تساعد على ترطيب الجسم دون النظر للمخاطر التي تشكلها هذه المشروبات على الصحة، وخصوصا الأمهات المرضعات.

في هذا التقرير، يرصد موقع “وطنا اليوم” أبرز المخاطر التي تشكلها المشروبات الغازية على الأمهات المرضعات وأطفالهم.

تؤدي المشروبات الغازية لإصابة الرضيع والأم بالمغص والغازات، يؤثر ما تتناوله الام المرضعة على صحة الرضيع خاصة في العام الاول مع عدم قدرته على التعامل مع الاطعمة والمشروبات المختلفة، فيصاب الرضيع بالمغض والغازات بصفة مستمرة، عند تناول الام لتلك المشروبات ثم إرضاع الطفل.

وتضر المشروبات الغازية بصحة الجهاز العصبي للمرضعة والطفل الرضيع على المدى الطويل، حيث ان تناول المرضعة المشروبات الغازية بالشكل المبالغ، بتسبب في اضطراب نوم الرضيع، وزيات معدلات ضربات قلبه.

زيادة الوزن خلال الرضاعة، تصيب المشروبات الغازية المرضعة بخلل في وظائفها الحيوية خصوصا زيادة وزنها، حيث تسبب تغيرات في وظائف الغدة الدرقية المسؤول عن إعادة وزنها إلى هيئته الطبيعية بعد الولادة.

كما تسبب المشروبات الغازية في الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل، وذلك بخلاف أضرارها على الجهاز الهضمي بصفة عامة خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

ولكن ينصح أطباء التغذية بتناول المرضعة 8 أكواب من الماء يوميا، مع تناول كوب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

ويفضل تناول المرضعة كوب من حليب اللوز يوميا مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، أو كوب من الحليب كامل الدسم.


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