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عطل مفاجئ يضرب واتس اب ويفرض صمت على المجموعات التواصلية

منذ 47 ثانية
عطل مفاجئ يضرب واتس اب ويفرض صمت على المجموعات التواصلية

 

 

أفاد مستخدمون حول العالم بأن تطبيق واتساب قد توقف عن العمل، فيما لم يتم التعرف على السبب.


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