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حارق القرآن في السويد يستغيث: الشرطة تخلت عني

منذ ساعة واحدة
حارق القرآن في السويد يستغيث: الشرطة تخلت عني

وطنا اليوم:قال المتطرف العراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام عيد الأضحى، إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه وأنها جعلته “فريسة سهلة للمسلمين”.
وفي فيديو نشره عبر حسابه على “تيك توك”، قال موميكا: “الشرطة السويدية حاولت مساومة حريتي مقابل حمايتي، وأخبرتني أنه يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين، وأنه يجب أن أتوقف عن التظاهر.. ووصلني أنني مهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية، وأتعرض لضغوطات كثيرة”.
وأضاف: “اليوم أنا في مكان خطير جدا على حياتي، ممكن أن أقتل في أي لحظة، وأن أتعرض لأي شيء، لذلك أحمل مسؤولية أمني وسلامتي وحياتي للشرطة السويدية التي حاولت أن تخرق القانون معي وأن تدعس على القانون السويدي بطلبها مني توقيع وثيقة غير قانونية معهم مقابل حمايتي، لذلك أنا الآن بمكان غير محمي، ممكن أن أتعرض لأي محاولة اغتيال وأنا مهدد من قبل دول إسلامية ومن قبل أشخاص، ولذلك مثبت لدى السلطات السويدية”


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