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3 علامات تكشف حدوث تجسس بحسابك على “الواتساب”

منذ ساعة واحدة
3 علامات تكشف حدوث تجسس بحسابك على “الواتساب”

وطنا اليوم: أعدت صحيفة “ذي صن” تقرير، تكشف من خلاله طرق التعرف على وجود اختراق للواتساب أم لا.

وأوضح خبراء التكنولوجيا أن هناك 3 علامات تكشف حقيقة حدوث تجسس على الواتساب.

يمكنك رؤية قائمة بالأجهزة المتصلة بحسابك. وإذا رأيت أي أجهزة غير مألوفة مدرجة، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق، ويمكن التحكم في ذلك من خلال تسجيل الخروج منها.

في حال حدوث شيء غريب في حساب الشخص، فقد يكون هذا أيضا علامة على أن شخصا ما يتطفل، ويمكن أن يتراوح هذا بين تغيير صورة ملفك الشخصي بشكل عشوائي، إلى الرسائل التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء الذين لم تتواصل معهم.

ويمكن أن تكون التطبيقات البطيئة مؤشرا على تثبيت برامج التجسس، وهو أمر لا يقتصر على “واتس آب”، وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت التطبيقات الأخرى تعمل بشكل جيد.

في حال ظهور أي علامة غريبة على الواتساب، يمكن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي شيء هام، مثل الصور ومقاطع الفيديو. ثم القيام بإلغاء تثبيت التطبيق وحذفه، وتنزيله وإعادة تثبيته مرة أخرى.


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