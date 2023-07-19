استحداث شلال رابع بمنتجع حمامات ماعين

وطنا اليوم:ارتفعت نسب السياحة الداخلية بمنتجع حمامات ماعين إلى نحو 30 في المئة بالنصف الأول من العام الحالي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إدارة المنتجع الحكومي.

وتعزو إدارة المنتجع نمو السياحة في منطقة حمامات ماعين إلى التحديث الشامل في المرافق العامة للزائرين، والتي تمثلت باستحداث شلال رابع إلى جانب بناء جدران استنادية وسلاسل جابيون، لتوفير حماية إضافية من السيول والأمطار.

زائرو المنطقة أبدوا إعجابهم في مستوى الخدمات، لا سيما الشلال الحامي البارد، والذي تمتزج فيه المياه العذبة الباردة مع المياه الكبريتية من منبع المياه ذاته، ليكون مزيجا تتدرج فيها حرارة المياه ما بين 20 إلى 60 درجة مئوية في الوقت ذاته