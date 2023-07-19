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وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في أربعة مستشفيات حكومية بالأغوار

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في أربعة مستشفيات حكومية بالأغوار

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء بتنفيذ جولة ميدانية في الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية زار خلالها أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وتفقد الهواري خلال الجولة واقع تقديم الخدمات الصحية في هذه المستشفيات والتي شملت مستشفيات غور الصافي والشونة الجنوبية والأميرة إيمان (معدي) وأبي عبيدة.

واستمع الهواري لملاحظات المرضى والمراجعين حول الخدمات الصحية المقدمة في هذه المستشفيات، كما استمع إلى الكوادر الطبية والفنية والإدارية وأوعز بتأمين احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ورافق الوزير في الجولة فريق من الوزارة ضم كل من ادارة الشؤون الفنية للمستشفيات ومديرية الرقابة الداخلية ومديرية الجودة.


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