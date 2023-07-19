انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس

وطنا اليوم: انتخبت الهيئة العامة لاتحاد الناشرين الأردنيين اليوم الاربعاء هيئة إدارية جديدة لثلاث السنوات القادمة بحضور مندوبين من وزارة الثقافة.

وتشكلت الهيئة الإدارية الجديدة التي تم انتخابها بالتزكية من: جبر ابو فارس، وجعفر العقيلي، وسمير علاونة، وليد نايف صباح، ومحمد ابو شيخة، وغسان حسين، وحسن عدنان.

وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة اول اجتماعها حيث جرى انتخاب جبر أبو فارس رئيسا لاتحاد الناشرين الأردنيين، ووليد نايف صباح نائبا للرئيس، وأمين السر غسان حسين، وأمين الصندوق محمد ابو شيخة.

كما جرى خلال الاجتماع اختيار جعفر محمود حيف ممثلا لاتحاد الناشرين الأردنيين في اتحاد الناشرين العرب، وسنان صويص ممثلا لاتحاد في اتحاد الناشرين الدوليين.