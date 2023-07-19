الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا حادث السير الذي وقع صباح الأربعاء ولاية تمنراست جنوب الجزائر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة في بيان ، تعاطف المملكة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

حادث مروع

لقي 34 شخصا حتفهم، الأربعاء، فيما أُصيب 12 آخرون، في حادث مروري مروع إثر اصطدام مركبة مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري.

بدورها، قالت الحماية المدنية الجزائرية ، إن وحداتها تدخلت أجل حادث مرور تسبب بنشوب حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

وأضافت الحماية في بيان، أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته صفحة “أنفو طرافيك”لحظة احتراق المركبتين وسط صدمة المارة، كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا مروعة للحادث