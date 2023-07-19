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مدير الأمن العام يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

منذ 22 ثانية
مدير الأمن العام يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

وطنا اليوم:قدم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم الاربعاء واجب العزاء بالرقيب موسى المصري في منطقة ام العمد في لواء الجيزة.
وكان الرقيب موسى المصري قد طلب من سائق التوقف أمام دورية النجدة في منطقة صويلح في 10 تموز 2023، إلا أن السائق رفض الامتثال لطلبه وقام بدهسه والفرار من مكان الحادث.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه لاحقا.


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