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القيسي يدعو لتقديم أفضل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية

منذ ساعة واحدة
القيسي يدعو لتقديم أفضل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية

وطنا اليوم:أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي على ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية التي تليق بزوار المملكة.
وشدد القيسي على الجهات المعنية بضرورة المحافظة على نظافة المواقع ومرافقها والرقابة عليها.
وكانت أعلنت وزارة السياحة والاثار اليوم الأربعاء عن قيام فرق المتابعة والرقابة بجولات ميدانية تفقدية للمواقع السياحية والأثرية كافة .
وبينت أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من مدى جاهزية المواقع والخدمات المقدمة للزوار


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