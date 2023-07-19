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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

منذ 4 ثواني
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول شقيقة، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله جل وعلا أن يديم الخير والبركة على جلالته والشعب الأردني وأن يمن على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الخير والاستقرار والازدهار.
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
واستذكر مرسلو البرقيات هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي مهدت الطريق لنشر رسالة الإسلام السمحة لتملأ آفاق الدنيا عدلا وإنصافا، فكانت تاريخا خالدا وأسست لحضارة إسلامية وإنسانية قوامها الاعتدال والمساواة.
وثمنوا جهود جلالة الملك الموصولة في الدفاع عن القيم الأصيلة لهذه الرسالة، وتجسيد المعاني الحقيقية للإسلام الحنيف في التضامن والتكافل بين أبناء الأمة، وتعزيز دعائم الأخوة الإنسانية وترسيخ مفاهيم الوسطية والوئام


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