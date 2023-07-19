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أسرة جامعة عمان الاهلية تهنئ برأس السنة الهجرية

منذ 24 ثانية
أسرة جامعة عمان الاهلية تهنئ برأس السنة الهجرية

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة ، يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، و إلى الشعب الاردني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم جميعا بالخير والبركات.


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