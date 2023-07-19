الشخانبه يستعرض مشاريع العام الحالي لمدينة الأمير هاشم والخطط والمشاريع المنوي تنفيذها خلال العام القادم

وطنا اليوم – كان موضوع التحديات والفرص لمشاريع قطاع الشباب في محافظة مادبا للنهوض بمدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في مادبا وخطط ومشاريع المدينة المنوي تنفيذها خلال عام 2024 من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة من الموازنة المقبلة مدار بحث مستفيض في اللقاء الذي إستضافته المدينة ، وضم عطوفة محافظ مادبا السيد نايف الهدايات الحجايا وأمين عام وزارة الشباب عطوفة الدكتور حسين الجبور ورئيس مجلس محافظة مادبا سعادة السيد محمد سليمان أبو ركبه والسادة أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء حوار شامل بين السادة الحضور وإستعرض مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة المشاريع التي نفذت من موازنة مجلس المحافظة للعام 2023 ، وخطط ومشاريع المدينة المنوي تنفيذها خلال عام 2024 فيما استعرض مدير شباب مادبا نايف أبو رمان مشاريع محافظة مادبا لقطاع الشباب ونسب الإنجاز، وما هو مخطط له للعام 2024.

وثمن رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة عالياً وأعضاء المجلس هذا اللقاء والعرض الذي تم تقديمه والذي يمكن مجلس المحافظة من متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من موازنة المجلس بكل شفافية.

وأشاد المجلس بما تم إنجازه من تحديث وتطوير للبنية التحتية في المدينة ومرافقها، حيث يعتبر قطاع الشباب من القطاعات الهامة لدى مجلس المحافظة ويتم تمويله ومتابعته بشكل متميز.