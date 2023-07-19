بعد نسخة بيضاء لولي عهد السعودية.. أردوغان يهدي أمير قطر سيارة توغ زرقاء اللون

وطنا اليوم:أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع، على هامش زيارته إلى الدوحة، الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية.

وأشارت الوكالة إلى أن الأزرق هو اللون الأول لسيارة توغ، ويحمل اسم “غمليك”، تعبيرًا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

وتفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل بالدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان. كما طالعا كرة مباراة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، التي تحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان الرئيس التركي أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة مساء الإثنين، إحداهما بيضاء اللون وقادها رفقة أردوغان.

ويشير اللوان الأبيض إلى “باموق قلعة”، حيث الصخور الكلسية البيضاء شبيهة القطن في منطقة باموق قلعة السياحية في ولاية دنيزلي غربي تركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول

وأعلنت تركيا إنتاج سيارة “توغ” للمرة الأولى في 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

سعر السيارة

ويبدأ سعر سيارة “توغ” من طراز “T10X” فئة “V1 RWD” من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة “V2 RWD” ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته الشركة في مارس/أذار الماضي.

مميزات السيارة

وتصل بطارية سيارة “T10X” إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة، وذكرت الأناضول أن السيارة لديها ميزة “مساعد السائق في الازدحامات المرورية” ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة