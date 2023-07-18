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بموجبها يحصل الطلبة على شهادة من جامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية الألمانية

منذ ساعة واحدة
بموجبها يحصل الطلبة على شهادة من جامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية الألمانية

وطنا اليوم – وافق مجلس التعليم العالي على إستحداث الجامعة الألمانية الأردنية لبرنامجين أكاديميين مستضافين بالتعاون مع جامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية الألمانية، وهما البكالوريوس في العمل الإجتماعي وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين واللذين سيستقبلان الفوج الأول من الطلبة خلال الفصل الأول من العام الجامعي المقبل 2023/2024.
وبموجب الإتفاقية الموقعة بين الجامعتين سيقضي الطلبة الذين سيلتحقوا بالبرنامجين السنة التحضيرية الأولى في الجامعة الألمانية الأردنية، وعند إجتيازها سينضموا لبرنامج الدراسة بجامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية، على أن يكون التدريس للسنتين الأولى والثانية في حرم الجامعة الألمانية الأردنية.
وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي الى تفرد الجامعة الألمانية الأردنية بهذه التجربة على مستوى المنطقة التي تجمع بين جامعة أردنية وشريكتها الألمانية، حيث سيشرف على تدريس الطلبة مختصين من الجامعتين، لافتاً إلى أن الطلاب سيقضوا الثلاثة فصول الأخيرة في جامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية في ألمانيا.
ولفت الى أن الجامعة تتطلع من خلال هذه البرامج الى إعداد كفاءات أردنية وعربية لديها من الخبرة والمعرفة ما يؤهلها للعمل في الأسواق الأردنية والعربية والألمانية والعالميّة، لاسيما أنها تخصصات مطلوبة وبشدّة، حيث أن تخصص العمل الاجتماعي يتناول إعداد أخصائيين إجتماعيين للتعامل مع الأبعاد النفسية والإجتماعية للأفراد والجماعات، فيما يتناول تكنولوجيا الهيدوجين طاقة الهيدروجين ومشتقاته ونقله وتخزينة وكيفية الإستفادة منه.
يشار إلى أن الطلبة الذين سيلتحقون بهذه البرامج سيحصلون على شهادات البكالوريوس من جامعة فيرتسبورغ الألمانية وعلى فرصة الحصول على إقامة للبحث عن عمل مع التأكيد على حاجة السوق الألماني والأوروبي والعالمي الماسّة لهذين التخصصين.


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