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وفد من أكاديمية الشرطة الملكية يزور جامعة الحسين بن طلال

منذ ساعة واحدة
وفد من أكاديمية الشرطة الملكية يزور جامعة الحسين بن طلال

 

وطنا اليوم – إستقبل رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة وفدًا من أكاديمية الشرطة الملكية في مديرية الأمن العام، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عِدة لا سيما فيما يتعلق بإعتماد مجلة الدراسات الأمنية لغايات نشر البحوث الأكاديمية.
في بداية اللقاء رحّبَ الدكتور عاطف الخرابشة بالوفد الضيف وأثنى على جهود مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بما يحقق المصلحة العامة للوطن وأبنائه كما أبدى ترحيبه بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وقال إن جامعة الحسين بن طلال تعتز وتفتخر بكافة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها، وتفتح أبوابها دوماً لكافة مجالات التعاون بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.
وأعرب الخرابشة عن إعجابه بالمستوى المتقدم لمجلة الدراسات الأمنية التي تصدرها مديرية الأمن العام/ أكاديمية الشرطة الملكية، والمواضيع التي تتضمنها المجلة، وأبدى توجيهاته بتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة للنشر في المجلة كونها ستكون ضمن المجلات المعتمدة للترقية الأكاديمية في الفترة المقبلة.
من جانبه قدَّم عميد البحث العلمي والدراسات العليا رئيس تحرير مجلة جامعة الحسين للبحوث الأستاذ الدكتور عادل آل خطاب شرحاً عن المجلة والبرمجيات المعتمدة فيها وقواعد النشر، وأبدى إستعداد عمادة البحث العلمي للتعاون مع مجلة الدراسات الأمنية.
من جانبه قدَّم رئيس قسم الماجستير الرائد الدكتور أحمد إربيحات شرحاً عن برامج الدراسات العليا المطروحة في أكاديمية الشرطة وبرنامج القيادات الأمنية المستقبلية “الواعدة” تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله.
وتحدث عن مجالات التعاون المأمول تحقيقها مع جامعة الحسين بن طلال في مجالات التدريب والدورات المشتركة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

 


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