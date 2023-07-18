رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية

وطنا اليوم: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء في لواء الوسطية بمحافظة إربد، احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقال العيسوي في كلمة ألقاها في الحفل، الذي أقيم بدعوة من النائب السابق الدكتور محمود مهيدات “نستحضر في هذه المناسبات الوطنية مسيرة وطن ينعم بالأمن والاستقرار بحكمة وحنكة قيادته الهاشمية، وعزيمة نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وإرادة وعزيمة الأردنيين”.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دوما على التواصل مع أبناء وبنات شعبه وتلمس احتياجاتهم، وأنه في ظل التحديات التي تواجه المواطنين، يؤكد جلالته ضرورة العمل على تلبية مطالبهم، وإطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع، التي تنعكس بآثارها الإيجابية على الجميع.



وأشار العيسوي إلى أن رؤية جلالة الملك تقوم على الاستثمار في الإنسان المبدع المتميز بعطائه وإنجازه مؤكدا أن الشباب في صلب اهتمام جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باعتبارهم ثروة الوطن وصنّاع مستقبله.

وقال إن جلالة الملك يوجه دوما بضرورة إيلاء الشباب أعلى درجات الرعاية تثقيفا وتعليما وتأهيلا واحتضان ودعم أفكارهم ومشاريعهم النوعية وإطلاق المبادرات التي تحفزهم على الانخراط في عملية التنمية وتعزيز دورهم في الحياة العامة.



من جهته قال مهيدات إن الأردنيين بانتمائهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم سيبقون غرس الأرض وحراسها موحدين، حاديهم ماض ورثوه ومستقبل مجيد يصبون إليه.

وأضاف مهيدات ان الأردنيين وقادتهم من ال هاشم الغر الميامين تحملوا أعباء التأسيس وثاروا على الظلم والاستبداد وتفاعل معهم فرسان الصحراء والتف حولهم أحرار الأمة والأردنيين حتى نالت مملكتنا العزيزة استقلالها عام 1946 لتبدأ فصول الإنجاز والبناء والتنمية والتحديث بكل المجالات وعلى الصعد كافة.



واكد مهيدات ان التحديات الصعبة التي مر بها الأردن منذ نشأته، انبتت صبرا ومجدا وحولت التحديات الى فرص رغم شح الإمكانات فغدا الأردن نموذجا يحتذى بين أقرانه وعلى مستوى العالم وهو ما يستدعي من الجميع الحفاظ على تلك المنجزات.



وتضمن الاحتفال الذي حضره محافظ اربد رضوان العتوم وعدد من الوزراء السابقين والنواب والأعيان اضافة الى ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة، على قصائد القتها الشاعرة شذى الدراوشة تغنت بالوطن وقيادته وقواته المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسساته والإنجازات الريادية التي حققتها الدولة الأردنية منذ التأسيس.

