ابتكار علاج جديد يقضي على الشيخوخة ويطيل العمر

وطنا اليوم: كشف باحثون في جامعة هارفارد، إنه اقترب تحقيق الحلم بإمكانية إطالة عمر الإنسان من خلال جرعة مضادة للشيخوخة، وذلك في غضون 5 سنوات.

ووفقًا للدراسة التي أجراها الباحثون فإن العلاج التجريبي يجدد الخلايا في الفئران، مما يساعدها على العيش لفترة أطول، مع تقليل الضعف وتعزيز صحة القلب والرئتين.

وأظهرت النتائج، أن الفئران التي تلقت العلاج عاشت 18.5 أسبوعًا أخرى، أي 142.5 أسبوعًا في المجموع، بحسب ذا تايمز.

ويعتقد الخبراء أنه من الممكن طرح عقار مماثل في السوق بحلول عام 2028، موضحين أن إطالة عمر الإنسان كان يعني تاريخيًا الاعتماد على الأدوية واعتماد العادات الصحية.

وقال أحد الباحثين المشاركين في هذه التجربة: “يمكننا بسهولة رؤية شيء ما في البشر في السنوات الخمس المقبلة باستخدام هذه التكنولوجيا”.