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شاهد : مواطن يسجل درجة حرارة جهنمية في الكويت

منذ ساعة واحدة
شاهد : مواطن يسجل درجة حرارة جهنمية في الكويت

وطنا اليوم:نشر مواطن كويتي مقطع فيديو لدرجة الحرارة التي تجاوزت 70 درجة مئوية بأحد الشوارع في بلاده، وهو معدل غير مسبوق بارتفاع درجات الحرارة في كل الدول الخليجية، بل والعالمية.
وفي الفيديو، يمسك الرجل الكويتي بجهاز قياس درجات الحرارة ثم يبدأ في قياسها داخل المنزل أولا، ثم بعد ذلك خارجه، وكذلك في أماكن وقوف السيارات.
ويتفاجأ الرجل حين يضع مقياس الحرارة على الأرض، حيث يظهر الجهاز رقم 71 وهو درجة عالية جدا.
يذكر أن مناطق مختلفة من العالم شهدت هذا الأسبوع درجات حرارة قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إيطاليا 45 درجة مئوية، وسجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية، ما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد، وفي الولايات المتحدة، سجلت بوادي الموت في كاليفورنيا مستويات قياسية بلغت 54 درجة مئوية يوم الأحد، كما سجلت السعودية ومصر والجزائر أيضا درجات حرارة مرتفعة أكثر من معدلها

 


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