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“المهندسين” تسلم منزلا لأسرة عفيفة بعد ترميمه في محافظة الزرقاء

منذ ساعة واحدة
“المهندسين” تسلم منزلا لأسرة عفيفة بعد ترميمه في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم – سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح منزل لإحدى الأسر العفيفة في محافظة الزرقاء، والتي عملت على ترميمه ضمن حملة فزعة أهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الأردن، حيث حرصت النقابة على متابعة خطة العمل والترميم التي خضع لها المنزل والإشراف عليه في كافة المراحل.

وأشار عضو مجلس نقابة المهندسين، رئيس حملة فزعة أهل المهندس معتز الشوارب، خلال لقائه رئيس مجلس فرع النقابة في محافظة الزرقاء الدكتور خالد البلوي، بحضور عضو مجلس النقابة الدكتور علي الخوالدة، أن حملة فزعة أهل سوف تنطلق من مدينة الزرقاء لتصل كافة محافظات المملكة، مضيفا أن الحملة تأتي من إطار المسؤولية الاجتماعية للنقابة تجاه الأسر العفيفة لتمكينهم من العيش في منازل آمنة تقيها برد الشتاء وحر الصيف.

وقال رئيس مجلس فرع النقابة في محافظة الزرقاء، الدكتور المهندس خالد البلوي، إن الحملة رممت البيت الأول في المحافظة وتنفذ ترميم بيت آخر، مؤكدا أن الحملة مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين لاتمام ترميم منازل أخرى.

وتعتبر حملة فزعة أهل حملة وطنية لصيانة وترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، والتي اطلقتها النقابة نظرا لوجود عدد كبير ممن يمتلكون مساكن متضررة، تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة العامة.


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