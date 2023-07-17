تفاصيل احتفاء مهرجان “جرش” ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية

وطنا اليوم: يحتفي مهرجان “جرش” ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية، وذلك في يوم الأحد الموافق 30 يوليو في مؤسسة إعمار السلط.

في تمام الساعة 12 ظهرا، سيتم البدء بمعرض مقتنيات وصور تجسد تاريخ مدرسة السلط الثانوية بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، وفي تمام الساعة 12.25 ظهرا، يتم عرض فيلم “محبرة الأردن” قصة مدرسة السلط الثانوية.

في تمام الساعة 12.30 ظهرا، تبدأ ندوة “مدرسة السلط الثانوية.. مئوية تزهو بتاريخ الأردن”، ويتحدث في الندوة كلا من: “معالي الدكتور سعد الخرابشة، وسعادة السيدة هيفاء البشير، وسعادة الدكتور جورج طريف، وسعادة الدكتور الأستاذ محمود الدباس”، ويدير الندوة: الكاتب مفلح العدوان”.

وفي يوم الاثنين الموافق 31 يوليو يقام عدد من الفعاليات في مؤسسة إعمار السلط، والتي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، بمعرض صور ومقتنيات وملابس الشاعر الراحل حسني فريز، وفي الساعة 12.30 ظهرا، مغناة “أم المدارس” كلمات الشاعر حسني فريز، إنت مهرجان الجرش، وبعد 5 دقائق عرض فيلم “محبرة الأردن”، ثم كلمة وزيرة الثقافة هيفاء النجار رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش.

وفي الساعة 12.50 ظهرا، تبدأ فقرة فرقة “بلدي للثقافة والفنون”من فلسطين، ثم فرقة “Te Amo” من المكسيك، ثم فرقة شابات السلط، وفرقة السلط للأصالة والتراث.