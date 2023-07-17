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مئة حكاية وحكاية (من كل زمن…حكاية).. كتاب جديد للصحفي علي بدر الدين

منذ ساعة واحدة
مئة حكاية وحكاية (من كل زمن…حكاية).. كتاب جديد للصحفي علي بدر الدين

وطنا اليوم: كتاب جديد بعنوان مئة حكاية وحكاية ( من كل زمن …حكاية) يحتوي على 270 صفحة من الحجم الوسط.

قدم له الكاتبة والباحثة والشاعرة والفنانة التشكيلية سارة طالب السهيل التي رسمت صورة الغلاف ، والدكتور علي شعيب٠

وكتب بدرالدين في مقدمة كتابه(…حاولت قدر المستطاع مقاربة حكايا الناس ومروياتهم وأمثالهم واسقاطها على الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي للشعب اللبناني، وتبيّن بشكل واضح وصريح، أن الحاكم، إن كان سلطاناً أو ملكاً أو أميراً أو والياً أو في أي موقع سلطوي،وفي كل زمان ومكان هو متسلّط ومستبّد وجشع وظالم وفاسد).

وكتبت السهيل” إنه كتاب رائع لكاتب كبير متمكّن من لغته وقلمه، وقبل كل هذا فكره المستنير وذكاءه الفطري الذي يشتهر به اهل الجنوب في لبنان،وقد أدهشني تحليله السياسي وربطه الأحداث المعاصرة بقصصٍ من التراث والتاريخ،ضارباً عصفورين بحجر واحد وهو اسلوب سردي تحليلي تعليمي وثقافي في آن واحد”.

في حين كتب د.شعيب “مئة حكاية وحكاية ليس الأول ولن يكون الأخير فالمؤلف السيد علي بدرالدين هو من أصحاب التجارب في الحياة ومن أصحاب العقول الراجحة والأفكار المتميزة،فهو صحفي له في الكتابة ميزة لا تضاهى…فهو يملك بصيرة نافذة ومخيلة جليلة وجريئة في آن…إن تفاني السيد علي بدرالدين في توثيق تاريخ المجتمعات من خلال الأمثال والحكايات والأغاني يجعل منه كتاباً مرموقاً ،يحتاجه كل بيت وكل مكتبة، ويستحق كل الثناء والإحترام”.

وكان صدر للمؤلف: الإغتراب اللبناني آلام وأمال ،الشرقية تاريخ ورسالة، احمد طرابلسي مسيرة جهاد وعطاء، الإغتراب اللبناني تاريخ وطن.


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