تحويل بعض المخالفات في الجامعة الأردنية للمدعي العام

وطنا اليوم:ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في الجامعة الأردنية للأعوام: 2018 و2019 و2021، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ونائب مدير عام المُستشفى للشؤون الطبية.

وقال السليحات إنه جرى تحويل بعض المخالفات للمدعي العام، بينما جرى تصويب أُخرى.

من ناحيته، قال عبيدات، إنه جرى تصويب بعض المخالفات، والاستيضاحات الواردة في تلك التقارير.

كما ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول مستشفى الجامعة الأردنية