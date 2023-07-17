متخبات إيران وأوزبكستان وكازخستان تسيطر على ألقاب المصارعة الرومانية الأسيوية

وطنا اليوم – تتواصل على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة آسيا للمصارعة للشباب والناشئين والتي تستمر منافساتها حتى 20 من الشهر الحالي.

وشهدت منافسات المصارعة الرومانية لفئة تحت 20 عاماً منافسة قوية بين أبطال آسيا على المراكز والألقاب حيث سيطر المنتخب الإيراني على معظم الأوزان وحل بالمركز الأول بالمجوع العام بمجموع 205 نقطة فيما حل ثانياً منتخب أوزبكستان وبمجموع 180 نقطة وبالمركز الثالث جاء المنتخب الكازخستاني وبمجموع 170 نقطة.

وأسفرت نتائج المصارعة الرومانية لفئة تحت 20 عام على النحو التالي :

المصارعة الرومانية تحت 20 سنة

وزن 55 كغم

الأول :عليشير جانيف (أوزبكستان)

الثاني :آيبيك إيتبيكوف (كازخستان)

الثالث: أزمات كاميلزان (قيرغستان)

الثالث مكرر:علي عبدالله (إيران)

الخامس :أحمد خالد (الأردن)

وزن 60 كغم

الأول :محمد مراد (إيران)

الثاني: إكيل سولايمونوف (قيرغستان)

الثالث :كونوشيبيك ياخشيبوف (أوزبكستان)

الثالث مكرر :ساماندار مايمونوف (كازخستان)

الخامس:أحمد عمر صلاحات (الأردن)

وزن 63 كغم

الأول: خوسنيدين أوليمبوف (أوزبكستان)

الثاني:يوسف اشرابوف (كازخستان)

الثالث: بايمان كاريموف (قيرغستان)

الثالث مكرر: ريزا فيروز (إيران)

الخامس: سانديب سانديب (الهند)

الخامس مكرر: حسن حاتم (الاردن)

وزن 67 كغم

الأول: أحورا مالك (إيران)

الثاني: اليوسجون عبديزاروف (اوزبكستان)

الثالث: عزيز جاسيموف (كازخستان)

الثالث مكرر:جيونكتا كيم (كوريا)

وزن 72 كغم

الأول : عبدالله اليف (اوزبكستان)

الثاني: سيد محمد ماهي (ايران)

الثالث: عبدالعزيز اسكاربيكوف (قيرغستان)

الثالث مكرر: ميري ماوليتكانوف (كازخستان)

وزن 77 كغم

الأول: ازيمجون سوالتلاف (اوزبكستان)

الثاني: علي بيك بيرديف (قيرغستان)

الثالث : علي ريزا مراد (ايران)

الثالث مكرر: ميهامي ميريدالي (الصين)

وزن 82 كغم

الأول :إسلام يفوليف (كازخستان)

الثاني: يربيك كاليف (قيرغستان)

الثالث : ياسين علي يزيد (ايران)

الثالث مكرر: روحيت داهيا (الهند)

وزن 87 كغم

الأول : أبوالفازل علي (إيران)

الثاني: نارسيال امانالي (كازخستان)

الثالث: عبدالله عبدالمطلويبوف (اوزبكستان)

الثالث مكرر: زينيش زامابيكوف (قيرغستان)

وزن 97 كغم

الأول: اميزوزا رحمان (ايران)

الثاني : داميرخون راخماتوف (اوزبكستان)

الثالث : ايسوف ماتسيف (كازخستان)

الثالث مكرر: تاو وي (الصين)

وزن 130 كغم

الأول :فادين شعبان (ايران)

الثاني :ويناهو جيانغ (الصين)

الثالث: جوخار اوزاروف (كازخستان)

الثالث إسماعيل بارزانيفيتش (قيرغستان)

ترتيب الفرق المصارعة الرومانية تحت 15 سنة

الأول : إيران (205)

الثاني : اوزبكستان (180)

الثالث: كازخستان (170)

الرابع : قيرغستان (141)

الخامس : كوريا (87)

السادس : الهند (71)

السابع : الصين (70)

الثامن : اليابان (64)

التاسع : الاردن (46)

العاشر : تركمنستان (42)

الحادي عشر :السعودية (24)

الثاني عشر :الصين تايبيه (20)

الثالث عشر :فلسطين (10)

الرابع عشر :طاجكستان (6)