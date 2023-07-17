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رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

منذ 18 ثانية
رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

وطنا اليوم – التقى رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب موسى المعايطة، اليوم، في أكاديمية الشرطة الملكية عدداً من كبار ضباط مديرية الأمن العام، للحديث حول قانون الإنتخاب.

وأكد المعايطة خلال محاضرة له في الأكاديمية، الدور الذي يقوم به جهاز الأمن العام بإعتباره شريك أساسي في الحفاظ على أمن العملية الإنتخابية وتأمين مراحلها وحمايتها من أية تجاوزات أو سلوكيات من شأنها التأثير على عملية الإقتراع والتصويت، إضافة إلى توفير الحماية الأمنية لمراكز وصناديق الإقتراع.

وبين المعايطة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج في الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لإعداد مدربين معتمدين من الأمن العام للتدريب على إجراءات الحفاظ على أمن العملية الإنتخابية وسلامتها لتوعية وتدريب جميع المشاركين فيها.

كما أشار المعايطة الى أنه سيتم إعداد دليل إرشادي مشترك يتضمن إجراءات العملية الإنتخابية ويوضح مهام ومسؤولية رجال الأمن العام خلال مراحل العملية الإنتخابية المختلفة، ورفع مستوى التنسيق لمتابعة الشكاوي الواردة للهيئة والمحالة الى أجهزة الأمن العام من قبلها مثل قضايا شراء الأصوات.

وأضاف المعايطة أنه لا مجال للتراجع عن مسار الإصلاح السياسي وصولاً الى برلمان قائم على العمل الحزبي والجماعي مبيناً أن الهيئة لم تعد مسؤولة فقط عن إدارة العملية الانتخابية بل أصبحت أيضاً مسؤولة عن إدارة ملف الأحزاب السياسية.

وبين المعايطة أهم المستجدات على قانوني الإنتخاب والأحزاب، ومساهمة هذه المستجدات في تمكين المرأة والشباب ورفع نسبة مشاركتهم في العملية السياسية.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره كبار ضباط مديرية الأمن العام جرى نقاش موسع أجاب المعايطة خلاله على أسئلة واستفسارات الحضور.


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