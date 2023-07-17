اكتظاظ وازدحام خلال يوم وظيفي في إربد

وطنا اليوم:شهد غرفة صناعة إربد اكتظاظا وازدحاما بمئات الشبان والشابات الباحثين عن فرص العمل في إربد.

وكانت غرفة صناعة إربد، من خلال وحدة دعم التشغيل، قد أطلقت اليوم الوظيفي الثالث المخصص للقطاع الصناعي في محافظة إربد.

وتهدف هذه الفعالية إلى توفير أكثر من 500 فرصة عمل متنوعة في القطاعات والشركات الصناعية، بدعم من مشروع التجارة لأجل التشغيل وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل الوظائف التي أعلن عنها بالتنسيق مع القطاع الخاص، وظائف إدارية وهندسية ومالية وجرافيك ديزاين وفنية لتشغيل وصيانة الآلات، وطب بيطري وتسويق ومبيعات وفحص جودة وخياطين وخياطات وعمال إنتاج وأمين مستودع، حيث قدم أكثر من ألفي شاب وشابة طلبات التوظيف للشركات المشاركة