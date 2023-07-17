بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

كفيف يكتشف خطأ في فئة الـ20 جنيهاً من العملة المصرية

منذ ساعة واحدة
كفيف يكتشف خطأ في فئة الـ20 جنيهاً من العملة المصرية

وطنا اليوم:اكتشف أستاذ جامعي مصري من المكفوفين خطأ في فئة الـ20 جنيها الجديدة من العملة المصرية.
في التفاصيل، تمكن الدكتور رامي مصطفى، المدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، من اكتشاف خطأ في الـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التي بها كتابة بطريقة برايل للمكفوفين.
وقال “إنه عند إمساك العملة الجديدة بيده شعر بالحزن الشديد، لأن الرقم المتواجد على الورقة اتضح أنه لا يشير إلى أنها 20 جنيها إطلاقًا”، وفق ما نقل موقع “القاهرة 24”.

“7 وليس 20”
وأضاف أن “الرقم المتواجد على الورقة البلاستيكية الجديدة يتكون من 4 نقاط 1245، مؤكدًا أنه بطريقة برايل يشار إلى رقم 7 وليس 20 الذي يحتوي على رقمين، حيث إن طريقة برايل كل حرف يتكون من 6 نقاط”.
كما أكد أن “أي شخص كفيف إذا رأى الـ20 جنيها الجديدة سيقول إنها رقم 7 فورًا”، لافتًا إلى أنه “يجب على الأقل وضع العلامة الأصلية دائمًا كي تكون بطريقة برايل 20 أيضًا”.
يشار إلى أن البنوك المصرية، بدأت منذ 21 يونيو الماضي، في إتاحة النقود البلاستيكية الجديدة من فئة الـ20 جنيها، التي طرحها البنك المركزي المصري.
كما تتميز هذه الفئة من العملة المصرية بأنها الأولى التي يتم طرحها بطريقة برايل باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

16:38

السير للسائقين: تفقدوا نظام التبريد في المركبة

16:29

المنصات تحذر من المصطلحات العمومية و”كارثة” تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

16:22

المركز الوطني للإبداع يطلق “برنامج أبِدع التدريبي للعام 2023 “

16:06

اكتظاظ وازدحام خلال يوم وظيفي في إربد

16:04

تعطيل دوام البنوك الاربعاء المقبل

16:03

اعتراضات من بعض الصناعيين على قرار غرفة صناعة عمان اختيار ممثل (صنع في الاردن)

15:59

إخلاء منزل بإربد بعد اكتشاف مغارة كبيرة

15:40

اعتماد 4345 طلب توظيف للتنافس على إشغال وظائف بالفئة الثالثة

15:38

عطلة رسمية في مستشفيات الخدمات الطبية الخميس

15:29

مراد العضايلة: الجرائم الإلكترونية هو إعلان أحكام العرفية قبل الانتخابات القادمة

15:21

إتفاقية بين الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الإستشاري لتدريب طلاب كلية التمريض

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء