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اعتماد 4345 طلب توظيف للتنافس على إشغال وظائف بالفئة الثالثة

منذ ساعة واحدة
اعتماد 4345 طلب توظيف للتنافس على إشغال وظائف بالفئة الثالثة

وطنا اليوم:أنهى ديوان الخدمة المدنية، فرز وتدقيق ما يزيد على 7 آلاف طلب توظيف للتنافس على وظائف في الفئة الثالثة بعدد من الدوائر، واعتمد منها 4345 طلباً مطابقاً لشروط ومواصفات إشغال الوظائف المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد الطلبات وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، حيث جرى اعتمادها من الجامعة الأردنية، ووزارات الداخلية، العدل، التنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين.
وقال أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، إنه يمكن للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد)، من خلال الرابط الإلكتروني (http://tasweeq.csb.gov.jo/notes)، ابتداء من اليوم وحتى نهاية يوم 20 تموز.
وبين الخلايلة أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع من خلال الرابط على مجموع نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف.
وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيًا من خلال الرابط نفسه، مؤكدا أنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، أو إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف


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