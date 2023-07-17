بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

إتفاقية بين الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الإستشاري لتدريب طلاب كلية التمريض

منذ ساعة واحدة
إتفاقية بين الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الإستشاري لتدريب طلاب كلية التمريض

وطنا اليوم – وقعت الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الاستشاري اتفاقية تعاون تهدف الى تدريب طلبة كلية التمريض وطلبة برامج الدراسات الثنائية في المستشفى .
ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعن المسشتفى مديرها العام الدكتور طارق اللوزي على تعاون الجانبين في كتابة مقترحات لمشاريع مشتركة في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتدريبي وتقديمها للجهات ذات العلاقة، ودعم البحوث الطبية والصحية والسريرية وتشجيع الأبحاث المشتركة والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية والصحية.
وبموجب الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات بين المستشفى وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة لترسيخ ثقافة الابتكار والشركات الناشئة وتطوير نقل التكنولوجيا في مجال تطوير الأفكار الريادية والابتكار وتأهيل وتطوير وبناء قدرات وتدريب الكوادر في المجالات الصحية التطبيقية والأكاديمية، إضافة الى استخدام المختبرات المتوفرة لدى الطرفين.
يشار الى أن الجامعة استحدثت مؤخراً برنامج البكالوريوس في التمريض وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الأول القادم من العام الجامعي 2024/2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

المركز الوطني للإبداع يطلق “برنامج أبِدع التدريبي للعام 2023 “

16:06

اكتظاظ وازدحام خلال يوم وظيفي في إربد

16:04

تعطيل دوام البنوك الاربعاء المقبل

16:03

اعتراضات من بعض الصناعيين على قرار غرفة صناعة عمان اختيار ممثل (صنع في الاردن)

15:59

إخلاء منزل بإربد بعد اكتشاف مغارة كبيرة

15:48

كفيف يكتشف خطأ في فئة الـ20 جنيهاً من العملة المصرية

15:40

اعتماد 4345 طلب توظيف للتنافس على إشغال وظائف بالفئة الثالثة

15:38

عطلة رسمية في مستشفيات الخدمات الطبية الخميس

15:29

مراد العضايلة: الجرائم الإلكترونية هو إعلان أحكام العرفية قبل الانتخابات القادمة

15:12

لجنة السينما بـ “شومان ” تعرض الفيلم الأمريكي “غبي في اوكسفورد”

15:07

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

15:03

الإعلان عن مناهج اللغة العربية لأربعة صفوف (رابط)

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء