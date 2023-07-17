الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في منطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة، تعاطف المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

وأكدت المعاينة الأولية لعقار حدائق القبة المنهار في القاهرة، أن سبب الانهيار يعود إلى قيام مالك الطابق الأول بالعقار بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على المبنى وأدى إلى انهياره.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، الاثنين، بلاغًا بانهيار العقار في شارع الخليج المصري، بحي حدائق القبة.

ويستمر رجال الحماية المدنية والإنقاذ المركزي البحث لاستخراج جثث الضحايا والمصابين تحت الأنقاض.

وقرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة احترازيًا