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الإعلان عن مناهج اللغة العربية لأربعة صفوف (رابط)

منذ ساعة واحدة
الإعلان عن مناهج اللغة العربية لأربعة صفوف (رابط)

وطنا اليوم:نشر المركز الوطني لتطوير المناهج على موقعهم الإلكتروني اليوم الإثنين، مناهج اللغة العربية المطورة التي ستدرس اعتبارًا من العام الدراسي القادم(2024/2023) للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، مطالبين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النسخة الإلكترونية.
وأكد المركز، في منشور له عبر منصة فيسبوك، على أنه لا يوجد تطوير على مناهج اللغة العربية للصفوف الأخرى هذا العام.
وللاطلاع على النسخة الإلكترونية .. اضغط هنا


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