جامعة البترا والمستشفى التخصصي يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة كلية طب الأسنان

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا والمستشفى التخصصي اتفاقية لتدريب طلبة كلية الأسنان في جميع المجالات والتقنيات المتعلقة بتخصص طب الأسنان.

وقّع الاتفاقية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس هيئة المديرين المدير العام للمستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري، والمستشار الأعلى لجامعة البترا دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس اللجنة التأسيسية لكلية طب الأسنان.

وتعتزم جامعة البترا فتح باب القبول والتسجيل في كلية طب الأسنان في الفصل الأول من العام الدراسي (2023-2024) بعد حصولها على الاعتمادات المطلوبة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وتتضمن هذه الاتفاقية توفير فرص التدريب لطلبة كلية طب الأسنان الملتحقين بالكلية؛ للاستفادة من التجهيزات الطبية المتقدمة التي يمتلكها المستشفى التخصصي في إجراء التدريبات والعمليات الطبية التي تحتاج إلى تخدير عام، أو غرفة إفاقة وإنعاش، من أجل تمكين الطلبة من أداء عملهم الطبي بمهارة وحرفية.

وتم أيضًا الاتفاق المبدئي على إمكانية تعاون المستشفى التخصصي مع جامعة البترا من خلال توفير أطباء متخصصين في مجال الجراحة العامة، والطب الباطني، والتخدير، ممن يملكون المؤهلات المطلوبة، كي يعملوا محاضرين غير متفرغين في كلية طب الأسنان في جامعة البترا، من أجل تدريس وتدريب طلبة كلية طب الأسنان، فضلًا عن تمكين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية طب الأسنان التابعة لجامعة البترا من إجراء عمليات جراحية في المستشفى التخصصي.

وفتحت الاتفاقية أيضًا مجالات التعاون بين جامعة البترا والمستشفى التخصصي لعقد الدورات التدريبية والورش اللازمة لدعم وتطوير أداء العاملين لدى الفريقين من خلال التنسيق بين الفريقين.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن الجامعة حريصة على تمكين طلبتها من الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال طب الأسنان، وتمكينهم من التدرب على طرق العلاج الحديثة المستخدمة داخل المؤسسات الطبية العالية الأداء. ويُعَد المستشفى التخصصي من أبرزها في هذا المجال.

ومن جانبه أكد الدكتور فوزي الحموري رئيس هيئة المديرين ومدير عام المستشفى التخصصي أن المستشفى على استعداد تام لتوفير فرص وبرامج التدريب اللازمة للطلاب لضمان جودة مخرجات التعليم الطبي؛ إذ إن المستشفى التخصصي مستشفى تعليمي معتمد من قبل المجلس الطبي الأردني، والمجلس الطبي العربي للاختصاصات الصحية منذ عام 2006، ويضم في رحابه المركز التخصصي للتدريب الذي يوفر جميع برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، وهو معتمد من قبل جمعية القلب الأمريكية AHA وكلية الجراحين الأمريكية.