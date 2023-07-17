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النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية

منذ ساعة واحدة
النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية

وطنا اليوم:قالت هيئة تنظيم النقل البري، بدء قبولها الدفع بجميع البطاقات الائتمانية، لإنجاز الأعمال اليومية، من بداية الأسبوع المقبل في الإدارة الرئيسية ومكاتب الهيئة في المحافظات، في خطوة نحو التحول لاستخدام أجهزة الفيزا والماستر كارد.
وأشارت الهيئة الاثنين، إلى عدم وجود أية تكاليف مالية إضافية على مراجعي الهيئة/ مستخدمي البطاقات، وأن هذه الخدمة ستوفر الوقت والجهد على المشغلين، وتقلل نسبة الخطأ التعامل بالنقد المباشر على المرخص لهم من المراجعين والشركات المستثمرة لدى الهيئة.


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